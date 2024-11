Motorista alcoolizado provoca acidente em Três Lagoas e é detido pela polícia

Na madrugada deste domingo, 24 de novembro de 2024, um acidente de trânsito na Rua Egídio Thomé, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas (MS), resultou em graves consequências. Segundo registro da Polícia Militar, um motorista alcoolizado colidiu frontalmente com uma motocicleta e fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que sofreu fratura exposta em uma das pernas.De acordo com o histórico policial, a vítima, um jovem de 22 anos que conduzia uma motocicleta, trafegava pela via quando foi surpreendida por um veículo que invadiu a contramão e causou o impacto. A motociclista foi encontrada no local pelos agentes de trânsito da Polícia Militar, gritando de dor devido à gravidade dos ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para realizar os primeiros socorros, encaminhando-o ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.Enquanto isso, equipes da polícia localizaram o veículo envolvido, um Jeep Renegade, estacionado em frente a uma residência no bairro Setsul. Durante a abordagem, o condutor admitiu ter fugido do local após o acidente por estar sob influência de álcool. Ele recusou realizar o teste do bafômetro, mas o relato e as circunstâncias evidenciaram sua condição.Além de não possuir habilitação válida, o veículo apresentava irregularidades e foi apreendido. A motocicleta foi entregue a uma responsável, enquanto o motorista foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Três Lagoas. Com ele, foram encontrados um celular, um cartão de alimentação e a quantia de R$ 400 em espécie, entregues junto à autoridade policial.O caso foi registrado e está sendo investigado. O motorista poderá responder por lesão corporal culposa, omissão de socorro e condução de veículo sob influência de álcool. A vítima permanece internada em observação médica.