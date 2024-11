Mulher de 27 anos morre após colisão frontal com caminhão na BR-262

Por volta de 17h, Corpo de Bombeiros da cidade de Ribas do Rio Pardo, e a Polícia Rodoviária Federal da base de Água Clara, foram chamados para atender uma colisão frontal, envolvendo uma carreta e um carro de passeio. No local, foi constato o acidente e em conversa com o motorista da carreta, o mesmo explicou que fazia o sentido Ribas do Rio Pardo (MS), à Água Clara (MS), quando ao se aproximar do Km 160, um carro GM Ônix cor branca, que fazia o sentido o posto, teria saído da pista e invadido a frente da carreta.

Um trágico acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio, tirou a vida de uma mulher no início da noite deste domingo, 24, na rodovia BR-262, em Ribas do Rio Pardo, próximo ao Posto do Mutum.

Segundo o motorista, o mesmo teria acionado os freios do veículo, mas não conseguido evitar a colisão que resultou na morte da única ocupante do carro, uma mulher de 27 anos, identificada como Alexia Cardozo Ferraz. Após o trabalho da Polícia Cientifica, o corpo de Alexia foi liberado para ser transladado para Campo Grande, capital do estado, onde esta como cidade natal nos documentos da vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo (MS). A rodovia BR-262, que tem 2,295 quilômetros, começando no estado de Espirito Santo, e com extensão de 195,5 Km, passando pelo estado de Minas Gerais, com 999 Km, pouco mais de 316 Km no estado de São Paulo. E no estado de Mato Grosso do Sul, com 783 Km cortando de Leste à Oeste. O rio Verde, marca o limite entre os municípios de Água Clara e Ribas do Rio Pardo.