Mulher morre no H.A após parto de emergência

Uma mulher de 29 anos, identificada como Rosiane Rebouças, morreu no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas/MS, na noite de 20 de dezembro de 2024, após ser submetida a um parto de emergência. Segundo o registro policial, Rosiane chegou ao hospital com sangramento intenso e rompimento do útero, necessitando de uma cesariana imediata para salvar o bebê.

A equipe médica informou que, a princípio, a paciente não apresentava sinais de agressão física. O esposo, que a levou ao hospital, foi identificado como possuidor de um mandado de prisão em aberto e conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para os procedimentos legais.