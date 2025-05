Nova fábrica da Bracell será instalada em Bataguassu

O município de Bataguassu, no leste de Mato Grosso do Sul, foi o local escolhido pela Bracell para a instalação de sua nova unidade industrial — um projeto robusto e inovador que promete transformar o perfil da indústria no Estado. A planta contempla duas possibilidades operacionais: a produção de celulose kraft, com capacidade de até 2,8 milhões de toneladas por ano, voltada ao mercado de papel e embalagens; ou uma configuração mista, que incluirá também a produção de celulose solúvel, inovação estratégica para o setor florestal e industrial sul-mato-grossense.

Nesta terça-feira (6), representantes da Bracell se reuniram com o governador Eduardo Riedel e com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, para apresentar os detalhes do projeto e alinhar parcerias com o Estado. A empresa destacou o compromisso com práticas sustentáveis, geração de empregos e desenvolvimento regional. O governo, por sua vez, reafirmou total apoio à instalação da nova planta.

“A escolha de Bataguassu para abrigar esse investimento mostra que nossa estratégia de desenvolvimento regional está no caminho certo. Estamos comprometidos em oferecer a infraestrutura, os incentivos e o ambiente regulatório necessário para que empreendimentos como esse prosperem”, afirmou o governador Riedel.

“A Bracell traz não apenas mais empregos, mas inovação tecnológica, sustentabilidade e valor agregado à nossa produção. É esse o futuro que queremos para Mato Grosso do Sul”, completou.