"Operação Boas Festas" tem redução nos acidentes e mortes e MS

A Operação “Boas Festas”, da PMR, se iniciou no mês de dezembro, no dia 9. E neste 2 de janeiro, foi encerrado, com números positivos, no quesito, redução de acidentes e óbitos.

Nesta quinta-feira (2), o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRV), divulgado o balanço da operação “Boas Festas”, nas rodovias de domínio, do estado de Mato Grosso do Sul.

Quando o assunto, é, morte nas rodovias estaduais, a redução foi tímida, mas importante para a continuidade de políticas públicas e campanhas de conscientização, nas rodovias. Em 2024, o número de mortes, foram de seis, no período de 9 de dezembro do ano passado, até o dia 2, de janeiro, de 2025, contra 8 mortes no mesmo período, do ano, 2023/2024, uma redução de 25%.

Apesar de ter sido divulgado nesta quinta-feira (2), o balanço parcial, da operação “Boas Festas”, a Polícia Militar Rodoviária Estadual, reforça que as fiscalizações e a operação, vai continuar até a meia-noite, de domingo (5).

A PMR orienta a todas as pessoas que estiverem viajando neste período a conferir primeiro as condições e os equipamentos de segurança de seu veículo, tais como pneus, freios, faróis, entre outros, a planejar sua viagem com antecedência, e conduzirem o seu veículo com máxima atenção e prudência.