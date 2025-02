PMRV e Força Tática apreendem 27kg de drogas em ação conjunta

Após essa informação, foi feito contado com militares da Força Tática, que foram até a rua João Dantas Filgueiras, bairro Nossa Senhora Aparecida, Três Lagoas, onde ele reside com os pais e teria uma espécie de quarto nos fundos.



No local, os militares da Força Tática fizeram contato com a mãe do suspeito, que foi explicada sobre a prisão do filho, e dito, não concordar com a vida errada do filho e autorizou os militares a realizarem uma busca no quarto do suspeito, onde segundo ele, haveria mais entorpecentes.



Militares da Força Tática conseguiram localizar no quarto do suspeito, 19 tabletes de maconha, que pesados, totalizaram aproximadamente 24kg, além de balança de precisão canivete para cortar a droga e fita adesiva para lacrar a droga.



O entorpecente foi levado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e o caso entregue ao plantão policial judiciário, para abertura de inquérito policial investigativo.