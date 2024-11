Polícia flagra suspeito de tráfico em Três Lagoas com quase 1 kg de drogas

Um homem, de 24 anos, foi preso, na segunda-feira (4), em Três Lagoas, sob acusação de tráfico de drogas. A ação conjunta do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil e do Núcleo Regional de Investigações (NRI) flagrou o suspeito com quase 1 kg de skunk e R$ 1,6 mil em dinheiro, que, segundo a Polícia Civil, seriam provenientes da venda de entorpecentes.

A operação teve início após uma denúncia anônima que alertou a polícia sobre o intenso movimento de usuários de drogas na residência do suspeito. Investigadores do SIG monitoraram o local e, em um momento de abordagem, flagraram o homem enquanto atendia um usuário em frente à casa. Durante a revista, foi encontrada com ele uma sacola contendo várias porções de droga, além de material para embalar entorpecentes e uma balança de precisão.