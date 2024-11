Polícia Militar Ambiental prende dois homens com mais de 100 kg de pescado ilegal

Dois homens, de 52 e 45 anos, foram presos pela Polícia Militar Ambiental, em Água Clara, cidade a 136 km de Três Lagoas, por crimes ambientais e posse irregular de armas de fogo. A ação ocorreu na segunda-feira (25), na região do Alagado da Usina Hidrelétrica São Domingos, no Rio Verde, após uma denúncia recebida pela equipe da 3ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA).

Durante a operação, os agentes apreenderam cerca de 100 kg de pescado ilegal, 40 kg de carne de caça e cinco armas de fogo, incluindo espingardas de calibres variados, além de 80 espoletas e 16 cartuchos, alguns intactos e outros deflagrados. O material estava armazenado em uma propriedade onde foram encontrados 16 exemplares de Curimba, 10 de Traíra, um Piau, uma Piracanjuba e 40 exemplares de Mandi, todos acondicionados em dois freezers.