Polícia Militar Rodoviária apreende pistola e munições na MS-112

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na noite desta quarta-feira (12), na Base da PMR, localizada na rodovia MS-112, em Três Lagoas (MS).

Por volta das 22h, os militares realizavam abordagens de rotina aos veículos que passavam pela base, quando deram ordem de parada a um Hyundai Elantra. Durante a abordagem, questionaram o condutor sobre a viagem. No entanto, devido ao nervosismo do motorista e dos passageiros, os policiais determinaram que todos descessem do carro para uma busca no veículo.