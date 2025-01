Prazo para pré-matrícula na Rede Municipal de ensino encerra em 24 de janeiro

A secretária municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito, destacou que a expansão das unidades existentes é uma solução viável, pois permite aumentar o número de vagas sem a necessidade de deslocar as crianças para longe de suas residências. No Alto da Boa Vista, por exemplo, será construída uma nova unidade.

Kits escolares continuam sendo fornecidos

Outra boa notícia para os pais é que, assim como nos anos anteriores, a Rede Municipal continuará a fornecer kits escolares aos alunos. Cada estudante receberá um kit no início do ano letivo e outro no meio do ano, juntamente com uniformes. Essa medida ajuda a aliviar os custos para as famílias, principalmente as mais vulneráveis.

“Os materiais escolares estão muito caros, e esse projeto faz uma diferença significativa para as famílias. É uma economia de R$ 300 a R$ 400 por criança, permitindo que as mães e pais foquem em outras prioridades”, destacou Ângela Brito.