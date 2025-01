Prefeito de Três Lagoas inicia recontratações de comissionados; confira a relação

O decreto, que dispõe sobre as nomeações de servidores municipais ocupantes de cargos em comissão, fundamenta-se na Lei Orgânica do Município (Lei Municipal nº 1.795/2002) e nos planos de cargos, carreiras e salários vigentes.

Após a exoneração de 1.881 servidores comissionados e um minucioso levantamento da estrutura administrativa municipal, o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), deu início ao processo de recontratações. A medida foi formalizada por meio de decreto publicado no Diário Oficial desta terça-feira (14).

De acordo com o decreto, as nomeações contemplam cargos previstos nas Leis Municipais nº 2.523/2011, 2.425/2010 e 3.222/2016, que regulam as estruturas administrativa e educacional de Três Lagoas.

O decreto completo pode ser acessado pelo link oficial, com destaque para as páginas 259 a 268, onde constam os detalhes das novas nomeações.