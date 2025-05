Projeto dos parklets divide opiniões e deve voltar à pauta na Câmara de Três Lagoas

Brenner explica que os parklets são estruturas fixas, geralmente de madeira ou metal, instaladas sobre uma ou duas vagas de estacionamento em frente aos estabelecimentos. “Eles não são removíveis diariamente. Funcionam como uma extensão do restaurante, mas exigem autorização, segurança e sinalização adequada.”

A proposta divide opiniões entre vereadores e a população. Enquanto alguns parlamentares, mais familiarizados com o conceito, se mostraram favoráveis, outros preferiram adiar a decisão para conhecer melhor os impactos e esclarecer dúvidas.

O projeto, segundo a prefeitura, será regulamentado após a aprovação da lei, com critérios específicos para localização. Áreas com velocidade reduzida, fora de esquinas, longe de hidrantes, pontos de ônibus ou táxis e sem vagas em 45 graus são as mais indicadas. Regiões como o centro da cidade, onde predominam vagas inclinadas, estariam automaticamente descartadas.

Apesar da intenção de fomentar o turismo e a gastronomia local — como já ocorre em cidades como Campo Grande, Corumbá e Dourados — o projeto enfrenta resistência.

Para Brenner, no entanto, o momento é de pensar no futuro. “A aprovação da lei é só o primeiro passo. A regulamentação e a instalação levam anos. Em Campo Grande, levou quatro anos após a lei. Se não começarmos agora, continuaremos parados enquanto outras cidades avançam.”

Levantamento interno da Abrasel apontou que, até o momento, apenas três estabelecimentos demonstraram interesse imediato em adotar o parklet. A expectativa é de que, com a regulamentação clara, mais empresários avaliem a possibilidade.