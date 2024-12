SIG identifica ladrão e recupera celular furtado em consultório médico

A Polícia Civil de Três Lagoas identificou e prendeu o suspeito de furtar um aparelho celular. O crime ocorreu em novembro deste ano e, durante investigações realizadas na terça-feira (17), equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), conseguiram localizar o aparelho, que havia sido furtado de uma mulher, de 56 anos, enquanto estava em um consultório médico. A vítima havia deixado o celular na recepção, mas ao retornar ao local, o aparelho já não estava mais lá.

Após o furto, as investigações começaram e, com o apoio de informações coletadas, a polícia conseguiu rastrear a localização do suspeito. O homem, que já era alvo de suspeitas, foi encontrado e abordado. Ao ser questionado sobre o celular, ele inicialmente alegou que havia encontrado o aparelho na rua. No entanto, após uma entrevista na sede do SIG, o suspeito confessou o crime e foi indiciado por furto, o que pode resultar em uma pena de até quatro anos de reclusão.