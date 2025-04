‘Sou contra o Lula 4. Lula 3 já está de bom tamanho’, diz Azambuja

O ex-governador de Mato Grosso do Sul e presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, afirmou ser contra uma eventual candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a um quarto mandato. “Eu sou contra o Lula 4. O Lula 3 já está de bom tamanho para o Brasil. O país precisa de um projeto moderno, com respeito à política fiscal e que gere oportunidades”, disse Azambuja, em entrevista ao Grupo RCN durante o lançamento da pedra fundamental da fábrica da Arauco, em Inocência.

A fala de Azambuja reflete o tom crítico do PSDB em relação ao atual governo federal, ao mesmo tempo em que o partido tenta se reposicionar no cenário nacional e estadual. Segundo o ex-governador, a legenda – que nos últimos anos perdeu força nas urnas e nas alianças – deve passar por uma fusão com outras siglas do campo de centro-direita, como Podemos, Solidariedade e Republicanos. “Acredito que continuará existindo, mas federado com outros partidos, ganhando capilaridade e preparando um projeto nacional para 2026”, explicou.

Crise com o PT

Em Mato Grosso do Sul, o PSDB vive um momento de tensão com o PT, seu antigo aliado na eleição de 2022. O governador Eduardo Riedel (PSDB), que foi eleito com apoio do presidente Lula, tem enfrentado críticas dentro da própria base após declarar apoio à anistia de envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

O gesto acendeu o alerta entre dirigentes do PT sul-mato-grossense, que até então buscavam manter a aliança com os tucanos para a eleição de 2026. Nos bastidores, lideranças petistas ainda cogitam pleitear o apoio de Riedel a um nome do partido para uma das vagas ao Senado. No entanto, não há sinais de ruptura iminente.

Azambuja, ao comentar o assunto, se disse favorável à apreciação da anistia pelo Congresso Nacional, mas fez questão de separar os casos. “Quem depredou patrimônio público tem que ser punido. Agora, os inocentes que estão indo na esteira desses acontecimentos precisam de um olhar do Congresso”, defendeu.