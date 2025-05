Três Lagoas será sede dos Jogos Escolares de MS

Índice

MS tem 55 mil desocupados mesmo com grande oferta de vagas e baixa taxa de desemprego

Mesmo apresentando a 5ª menor taxa de desocupação do Brasil, com índice de 3,7%, Mato Grosso do Sul ainda convive com uma contradição preocupante: cerca de 55 mil pessoas estão desocupadas no Estado, muitas delas em situação de vulnerabilidade social e beneficiárias do Bolsa Família. Esse cenário foi apresentado nesta semana, durante o lançamento da […]