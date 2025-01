Três Lagoas terá novo CAPS 24 horas e reforço na saúde mental em 2025

A secretária de Saúde de Três Lagoas, Elaine Fúrio, destaca os desafios e as prioridades para a saúde pública na gestão do prefeito Cassiano Maia. Elaine, que permanece no cargo após oito anos de trabalho na pasta, vê a nova gestão como uma oportunidade para ampliar os avanços e superar gargalos.

Secretária, a senhora já atua há oito anos à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Como recebeu o convite para continuar na gestão do prefeito eleito Cassiano Maia?

Elaine Fúrio – foi uma alegria imensa receber o convite! É uma honra poder continuar esse trabalho. É também um grande desafio, porque, apesar de permanecer no cargo, estamos iniciando uma nova gestão, com novas demandas e expectativas. Tenho certeza de que, junto com a equipe e com o prefeito Cassiano, faremos grandes avanços na saúde pública de Três Lagoas.

Quais são os principais desafios que a Secretaria de Saúde enfrentará em 2025?

Elaine Fúrio A saúde mental desponta como o maior desafio. É uma demanda crescente e complexa, que precisa ser enfrentada com ampliação de serviços, criação de novas estruturas e fortalecimento do que já existe. Planejamos, por exemplo, implementar um CAPS Infanto-juvenil (CAPS IJ) e transformar o CAPS II em CAPS III, que funcionará 24 horas. Isso é essencial para atender tanto crianças e adolescentes quanto a demanda de dependentes químicos e pacientes psiquiátricos.

O CAPS III terá qual diferencial?

Elaine Fúrio- O CAPS III é fundamental por ser uma unidade que funciona 24 horas. Ele atenderá, principalmente, pacientes psiquiátricos e dependentes químicos que hoje ficam na UPA aguardando estabilização ou encaminhamento para internação. Esse modelo reduz a sobrecarga da UPA e melhora o atendimento especializado.

Além do CAPS, há planos para outros serviços?

Elaine Fúrio – Sim. Planejamos ampliar o CER (Centro Especializado em Reabilitação), que atualmente enfrenta limitações estruturais. Vamos transferir suas operações para dois novos locais maiores, já locados, o que permitirá mais atendimentos e novos serviços no futuro, como a transição para um CER III.