Três-lagoense representará o Brasil na Seleção de Atletismo

Um sonho que vai se tornar realidade para Vitória da Silva Barreto, de 18 anos. Nesta semana, a atleta três-lagoense foi convocada para compor a Seleção Brasileira de Atletismo, que irá competir no Sul-Americano de Atletismo sub-18, em San Luis, na Argentina. Desde que iniciou na modalidade, Vitória chama atenção por sempre estar no pódio, conquistando diversos títulos para Três Lagoas e, no cenário nacional, colocando Mato Grosso do Sul entre os primeiros. Para o técnico Reynaldo Abrão, chegou a hora de representar o Brasil, e essa competição será o divisor de águas na vida da atleta. “Quando saímos de Recife, onde ela conquistou a medalha de prata, acendeu a esperança de ser convocada, mas tudo era incerto. Nesta semana, enfim, reconheceram o potencial dela. Estou muito feliz e orgulhoso por essa conquista. Agora é ter foco e treinar duro, porque ela vai competir com as melhores do continente sul-americano”, ressaltou o técnico. Vitória comentou que, receber a notícia trouxe grande responsabilidade, mas que a felicidade é ainda maior. “Estou extremamente feliz e emocionada por ter sido convocada para representar o Brasil em um Sul-Americano. É um reconhecimento de todo o esforço e dedicação”, disse.