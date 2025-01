Vendedor é amarrado por 12h e assaltado na Vila Piloto

Um assalto agravado foi registrado na Vila Piloto, em Três Lagoas, envolvendo um vendedor de produtos de limpeza de 52 anos, que foi mantido refém por aproximadamente nove horas. A ocorrência, que envolveu dois adolescentes armados, está sob investigação da Polícia Civil e foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC).

O incidente aconteceu na noite de sexta-feira, 10, por volta das 23h. A vítima, moradora de Castilho, no estado de São Paulo, informou às autoridades que estava nas proximidades de uma padaria na rotatória da Vila Piloto quando foi abordada por dois jovens, com idades estimadas entre 16 e 18 anos. Um deles, empunhando uma faca, anunciou o crime com a frase “Perdeu, perdeu” e forçou o homem a entrar no banco traseiro de seu carro, um Ford EcoSport branco.