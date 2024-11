Viação Cidade Corumbá assume transporte público por R$ 78 milhões

A Viação Cidade Corumbá Ltda., com sede em Corumbá, conquistou a concessão para operar o transporte público coletivo em Três Lagoas, vencendo a licitação pelo valor de R$ 78.204.796,96. A empresa assumirá o serviço dentro de 60 a 90 dias, com o contrato firmado para um período de 15 anos, conforme publicação no Diário Oficial do município desta semana.

Durante o prazo de concessão, a Viação Cidade Corumbá deverá investir R$ 9 milhões na modernização da frota e em novos equipamentos, uma medida que visa melhorar a qualidade do transporte público local. Entre as metas da nova operadora estão a inclusão de sistemas de monitoramento por câmeras nos veículos, o que garantirá maior segurança aos passageiros e contribuirá para reduzir casos de vandalismo.

O contrato também estabelece a adoção de um sistema de bilhetagem eletrônica para facilitar o controle do uso do transporte. Esse sistema contará com equipamentos instalados tanto em veículos quanto em pontos de operação, permitindo uma gestão mais eficaz e transparente do serviço.