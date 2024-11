Vítima pede ajuda para recuperar objetos furtados de barbearia

Por volta da 1h, três indivíduos invadiram o local e subtraíram diversos itens, incluindo equipamentos essenciais para o funcionamento do estabelecimento.

Uma barbearia recém inaugura, foi arrombado na madrugada desta sexta-feira (29), e vários objetos de trabalho do local, foram furtados na Rua Paraná, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas (MS).

Segundo informações fornecidas pelo proprietário, os ladrões abriram a porta de vidro da frente para acessar o interior do comércio.A ação foi percebida por um vizinho, que alertou o proprietário.

Um dos suspeitos foi descrito como trajando um casaco verde com capuz. No entanto, não há informações sobre as características dos outros dois envolvidos. A barbearia não possui câmeras de monitoramento, mas há registros de câmeras de segurança na área adjacente que podem auxiliar na identificação dos autores.

A Polícia Civil de Três Lagoas já investiga o caso e pede a colaboração da população. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones (67) 3521-4984 e (67) 3521-4987. Qualquer informação pode ser crucial para identificar os responsáveis e recuperar os itens furtados.