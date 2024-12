Volume de chuva deverá ser acima da média em dezembro

ALERTA Para a região Leste do estado, que inclui Três Lagoas, a previsão indica maior intensidade de chuvas entre 10 e 15 de dezembro. “É necessário redobrar a atenção nesse período, pois o alto volume de chuva pode causar temporais e alagamentos”, alertou Abrahão. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estimativa é de 197 milímetros de chuva para Três Lagoas em dezembro, um dos maiores volumes do ano. Até o momento, já foram registrados 100 milímetros na cidade.

As temperaturas, no entanto, devem permanecer acima ou ligeiramente acima da média, reforçando o clima quente e úmido característico dessa época.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, do Instituto Uniderp, todos os municípios do estado estão recebendo chuvas isoladas, influenciadas pela alta umidade e frentes frias. “Algumas cidades já superaram 30% do volume médio esperado para o mês, que gira em torno de 200 milímetros. A primeira semana foi marcada por chuvas constantes, embora haja curtos períodos de estiagem previstos”, explicou.

Com a chegada de dezembro, o aguardado período chuvoso traz alívio para o calor intenso e pancadas de chuva frequentes em Mato Grosso do Sul. A previsão meteorológica aponta volume de chuva acima da média para o mês, com possibilidade de temporais, marcando os últimos dias da Primavera e o início do Verão.

ESTRAGOS

As chuvas recentes já provocaram transtornos em Três Lagoas. Nesta semana, ruas foram alagadas, veículos ficaram atolados e algumas residências sofreram com a invasão da água, evidenciando os desafios estruturais do município para lidar com o período chuvoso.

DIFERENÇA

O cenário é diferente no comparativo entre 2023 e 2024, no mês de dezembro. No mesmo período do ano passado, choveu abaixo do normal em quase todo o Brasil e o calor foi excessivo, conforme divulgado pela Climatempo. Já para dezembro de 2024, espera-se mais chuva e temperaturas mais próximas da normalidade, sem calor extremo.

Vale lembrar que o Verão 2024/2025 começa às 6h21 de 21 de dezembro de 2024 e acaba às 6h02 de 20 de março de 2025. A nova estação também promete ser mais chuvoso do que nos anos anteriores, segundo os meteorologistas.