Zona Azul não será retomada em Três Lagoas, garante prefeito Cassiano Maia

Segundo o prefeito, em nenhum momento foi solicitado pela gestão municipal qualquer estudo para a retomada da cobrança no centro. “Quero adiantar a todos vocês: não existe nenhum estudo solicitado da minha parte ou da gestão pública para ser feita alguma análise. Acredito que isso já está bem sedimentado no nosso município”, destacou.

Após quase quatro anos de suspensão da Zona Azul em Três Lagoas, a possibilidade de retomada do estacionamento rotativo pago voltou a ser assunto na cidade nesta semana. O diretor do Departamento de Trânsito, José Aparecido de Moraes, revelou na semana passada em entrevista ao RCN Notícias que estava elaborando um estudo a ser entregue ao prefeito, avaliando a viabilidade de reimplantar o sistema na área central do município.

Cassiano ainda reforçou sua preocupação com o desenvolvimento do comércio local. “O que eu mais quero é que o nosso comércio e a população de Três Lagoas tenham essa harmonia, e que aquela área, cada vez mais, tenha a possibilidade de se desenvolver sem nenhum tipo de cobrança.”

A Zona Azul foi implantada em 2016 como uma alternativa para organizar o trânsito e ampliar a oferta de vagas de estacionamento no centro comercial. Em maio de 2021, no auge da pandemia da Covid-19 e diante da crise econômica que afetava o comércio local, a prefeitura decidiu não renovar o contrato com a empresa Central Park, responsável pela operação do serviço.

A decisão, tomada em comum acordo entre a administração municipal, representantes do comércio e da empresa, levou em consideração o impacto da pandemia e buscou evitar mais prejuízos aos lojistas.