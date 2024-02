A Casa é Sua: como cuidar dos cabelos no Verão?

Nesta quarta-feira (8), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, esteve no salão de beleza Carina Meneguelli Concept e conversou com profissionais especialistas em todos os tipos de cabelo.

Durante o verão, os danos capilares podem ser agravados. O especialista em cabelos cacheados, Guilherme Eugênio, recomenda o uso abundante de protetor térmico e óleo capilar, especialmente para cabelos cacheados que tendem a ser mais finos. Também é recomendado lavar duas vezes por semana durante o calor. Se preferir lavar com mais frequência, não há problema, mas é importante seguir os cuidados essenciais.

Para cabelos coloridos e descoloridos, a cabeleireira Angélica Zanatto compartilhou dicas essenciais. Em cabelos coloridos, a cor tende a desbotar, então a cabeleireira sugere o uso de linhas de cuidados em casa com propriedades antioxidantes e hidratantes.

