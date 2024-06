A Casa é Sua: o maior festival de blues que Três Lagoas já viu será no dia 6 de julho

Está chegando o Beer & Blues, um festival inédito que vai proporcionar muita música boa e o melhor do chopp de Três Lagoas, no dia 6 de julho. Nesta terça-feira (11), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, visitou o Estância Papillon, local onde está sendo montada a estrutura do evento.

Além do chopp gelado, que será por conta da Via Malte e do Beer Prosaz, haverá bandas como Suwings Snake Blues, Irmandade do Blues e Bebados Habilidosos

De acordo com um dos organizadores do evento, Leonardo Bardella, “nós já promovemos alguns eventos únicos na cidade e o nosso público sempre está pedindo algo diferente. Agora, este será apenas voltado para o blues”.

Para aqueles interessados em comparecem, os ingressos podem ser adquiridos no Beer Prosaz ou na Via Malte. O evento iniciará às 17h.

Veja o quadro completo abaixo: