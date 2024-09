A Casa é Sua: policial lança livro narrando o dia a dia na fronteira do Paraguai

Nesta terça-feira (3), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, recebeu o policial Evilon Luiz para falar sobre o lançamento do livro primeiro livro, chamado “Fronteira Desconhecida”.

O livro aborda a atuação policial na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, em Mato Grosso do Sul. O lançamento ocorrerá no dia 6 de setembro, no Via Malte, em Três Lagoas.

Durante a entrevista, Evilon Luiz compartilhou um pouco sobre a trajetória. “Eu estudei nas escolas de Três Lagoas e, após concluir o ensino médio, eu fui para Dourados. Lá, fiz faculdade de engenharia. Desde cedo, eu sempre gostei muito de escrever e esse gosto foi aumentando ao longo dos anos”.

Em 2014, ele ingressou na segurança pública e começou a trabalhar em Paranaíba, onde permaneceu por sete anos, acumulando várias histórias e participando da resolução de diversos casos, alguns dos quais estão retratados no livro.

Posteriormente, pediu exoneração do cargo de investigador de polícia da Polícia Civil e passou a trabalhar na Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Dourados, atuando no combate ao crime organizado. O livro reúne inúmeras histórias dessa experiência, com foco na atuação das polícias na fronteira, incluindo as regiões de Ponta Porã e Amambaí.

O policial contou que já atuou em Paranaíba, Selvíria, além da região de Ponta Porã e Dourados. Atualmente, ele está trabalhando na região de Bela Vista, que também faz fronteira com o Paraguai. É de lá que são as histórias escritas no livro.

Veja o quadro completo abaixo: