A Casa é Sua: terceira melhor cerveja artesanal nacional é de Três Lagoas

Na terça-feira (3), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, se aprofundou no mundo das cervejas artesanais e visitou o Beer Prosaz. A cerveja hop larger, exclusivamente produzida pela Beer Prosaz, conquistou o terceiro lugar em um concurso nacional de cervejas, garantindo um selo de bronze.

O proprietário da Beer Prosaz, Leonardo Bardella, conhecido como ‘Leo do Bee’, compartilhou que já participou do concurso brasileiro mais de quatro vezes. O evento é considerado um dos maiores do mundo e o principal na América Latina.

Este ano, o concurso, sediado em Blumenau (SC), recebeu mais de quatro mil amostras de cervejas, e 400 delas conquistaram medalhas. O concurso é realizado em conjunto com uma feira e o festival de cervejas, contando com a avaliação de mais de 100 juízes, de 21 países diferentes.

A hop larger é uma cerveja que cativa com a leveza e refrescância, destacando-se por apresentar três tipos distintos de lúpulo e três variedades de malte, em homenagem a cidade Três Lagoas. Bardella ressaltou que essa conquista representa um marco significativo, não apenas para a Beer Prosaz, mas para toda a região Centro-Oeste do Brasil. Ele enfatizou que, historicamente, a cultura cervejeira tem sido predominantemente associada às regiões Sul e Sudeste, tornando essa conquista ainda mais notável ao trazer visibilidade para a região.

