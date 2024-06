Saiba as vantagens de conhecer o Grandes Lagos Resorts e Parque Aquático

O extraordinário pode ser vivido a 150 km de distância de Três Lagoas. Em apenas duas horas de viagem é possível compartilhar momentos em família e criar histórias e laços com a natureza no Grandes Lagos Resorts e Parque Aquático, localizado em Santa Clara do Oeste de São Paulo.

Os hóspedes que escolhem passar alguns dias nesse lugar podem viver momentos incríveis, além de desfrutar de um ambiente maravilhoso e tranquilo para relaxar em resorts cheios de adrenalina nos parques aquáticos que contam com diversas atrações como piscina de ondas tobogãs playground Rio lento Big B queda da serpente.

Continue Lendo...

Nesses lugares, as águas são termais para receber as pessoas o ano todo. Para quem é do time da calmaria é o lugar certo. Há espaço para crianças e adultos, que podem se refrescar do calor e se divertir também com passeios de lancha, que percorrem as margens do rio proporcionando muita adrenalina.

No último final de semana, os associados do parque ganharam mais uma atração, uma área exclusiva para embarcar nos passeios de lancha e saborear a maior peixada do estado de São Paulo, além de degustar diversas opções de drinks. E não para por aí, porque além de tudo isso, os sócios extraordinários podem contemplar de perto a beleza do pôr-do-sol.

Para os idealizadores do Grandes Lagos, Jorge Abucater e Maura Abucater, essa é a realização de mais um sonho. “Nós começamos sonhando, e agora, compartilhamos o sonho com outras pessoas. Algo que se tornou realidade para gente. Há 12 anos abrimos as portas. Fomos crescendo, e hoje, temos uma estrutura bem menor, graças a Deus”, expressou.

O Grandes Lagoas conta também com uma área de gastronomia no Mirante Deck Bar, com pratos 95% autoriais, que funciona de terça a quinta-feira, das 15h30 às 20h, sexta e sábado de 10h às horas, domingo de 10h às 18h. “São pratos com uma tecnologia nova. Vão encontrar aqui pratos feitos, exclusivamente, para esse momento. Além também de drinks autorais. Por aqui já passaram milhares de famílias. O lugar é incrível e acolhedor”, contou o responsável do Deck Bar, Givago Almeida.

Veja na reportagem abaixo: