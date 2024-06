TVC em Casa: Loteamento OT está pronto e com toda infraestrutura

O programa TVC Agora, desta quarta-feira (5), exibiu o segundo episódio do quadro ‘TVC em Casa’, que proporciona para quem deseja tirar o sonho do papel e realizar o sonho da casa própria no Loteamento OT.

O ‘TVC em Casa’ vem escrevendo cada capítulo do sonho da casa própria junto com os participantes. O primeiro episódio mostrou as possibilidades de investimento no Loteamento OT, que fica há cinco minutos do Centro de Três Lagoas.

O projeto do Loteamento OT já possui uma infraestrutura moderna com um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico da região, com saneamento, transporte, energia e pavimentação asfáltica.

Segundo a corretora de imóveis, Tatiane Pacheco, uma das primeiras coisas que os clientes perguntam é se no loteamento tem asfalto e esgoto. “Eles priorizarem muito isso. Porque muitos bairros não tem. E o nosso já tem, e é todo asfaltado e com esgoto, com uma infraestrutura pronta para morar”, explicou.

A evolução do Loteamento OT é nítida para quem mora e passar por perto do local, onde estão sendo construídas várias casas e já têm comércios em funcionamento. O loteamento possui excelência no quesito de infraestrutura, organização e pavimentação.

Veja na reportagem abaixo: