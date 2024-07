TVC Emprego: saiba as vagas e salários oferecidos pelas empresas em Três Lagoas

Para quem busca uma oportunidade de emprego em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos na cidade. O quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, anunciou nesta terça-feira (9), as vagas com os seguintes salários:

1 – Operador de Equipamentos Nível 1 | Salário: R$ 1711,67

Contatos: (67) 2104 4225 e (67) 2104 4225

Pré-requisitos: Ensino Médio Completo e disponibilidade para início imediato.

2 – Vendedor Externo | Salário: R$ 1.800,00

- Benefícios: vale transporte, vale refeição, auxílio creche, plano odontológico e plano de saúde.

Contatos: (67) 99940-2003

3 - Auxiliar de Padaria | Salário: R$ 1.674,00

- Benefícios: café da manhã, lanche e cesta básica.

- Jornada de trabalho: segunda a domingo, das 7h às 15h20 ou 10h às 18h20, e intervalo de 1 hora.

Contato: (67) 99621-5520

O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.

Confira abaixo detalhes das vagas e os telefones para contato de cada empresa: