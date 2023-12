TVC na Rua: morador do bairro Paranapungá cobra sinalização em cruzamento

Um morador da rua Querubim Pereira dos Santos, esquina com a rua Fariza Zaguir, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas, registrou a falta de sinalização nas ruas. No cruzamento, apenas um lado da faixa está sinalizado com ‘pare’. Essa situação já causou diversos acidentes na região.

Em reposta à denúncia, a Prefeitura de Três Lagoas emitiu uma nota. Confira:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), por meio da Diretoria Municipal de Trânsito, informa que solicitará que um técnico vá até o local para analisar a sinalização e, se necessário, emitir ordem de serviço para melhorias.

Participe do quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, exibido de segunda a sexta-feira, às 11h, na TVC, Canal 13. HD, e envie sua reclamação para o número (67) 3509-7500.

