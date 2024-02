TVC na Rua: moradores do bairro Vila Alegre reclamam de mato alto e sujeira em terreno

Moradores do bairro Vila Alegre denunciaram um terreno baldio com muita sujeira e mato alto. O terreno fica localizado na rua Alaor Pimenta de Queiroz, em Três Lagoas.

De acordo com os relatos dos moradores, além do acúmulo de lixo, também foram encontrados dejetos de animais mortos no local.

A limpeza de terrenos é responsabilidade do proprietário e é estabelecida por lei municipal. Aqueles que não realizarem a limpeza regularmente estão sujeitos a multas. Os fiscais da prefeitura monitoram esses terrenos, e qualquer pessoa que queira denunciar pode entrar em contato pelos números: (67) 9 9275-4326 / (67) 99213-6400.

Veja a denúncia abaixo: