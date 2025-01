Alcoolvale prepara retorno com manutenção e plantio durante a entressafra

A Alcoolvale, indústria sucroalcooleira do Grupo Unialco, localizada em Aparecida do Taboado e com 44 anos de trajetória, está no período de entressafra. Durante este intervalo, muitos funcionários desfrutam de férias, enquanto uma equipe de colaboradores e prestadores de serviços se dedica a preparar a unidade para a próxima safra.

Segundo Nilton Cesar Medeiros, diretor-executivo da Alcoolvale, a previsão é que as atividades da unidade sejam retomadas até o final de março. Enquanto isso, no pós-safra 2024/2025, a empresa realiza importantes manutenções e investe no plantio de cana em parte de suas áreas.

Diretores da Alcoolvale recepcionaram o deputado estadual Gerson Claro, prefeito José Natan e autoridades locais (Foto: Nestor Júnior/Cultura FM)

“Estamos realizando manutenções na moenda, caldeira e destilaria, além de cuidados nos equipamentos agrícolas, como colhedoras, tratores e caminhões. Neste período, também estamos focados no preparo e plantio de cana em 3.500 hectares”, detalhou Medeiros.

Recorde de produtividade

A safra 2024/2025 da Alcoolvale foi marcada por um desempenho recorde, superando os números dos anos anteriores tanto em produtividade quanto em moagem de cana. A usina processou 1,506 milhão de toneladas de cana, resultando na produção de 50 milhões de litros de etanol e 2,56 milhões de sacas de açúcar.

“Nosso objetivo é continuar a evolução da produtividade média, superando os resultados desta safra. O ATR (açúcar total recuperável) também apresentou um crescimento significativo, com um aumento de pelo menos 10 quilos por tonelada de cana, um índice muito positivo para a usina”, afirmou Rogério Nogueira Alves, que também é diretor-executivo. A produtividade média alcançou 63 toneladas por hectare, com a meta de atingir 80 toneladas.

Atualmente, a Alcoolvale possui aproximadamente 23 mil hectares de área plantada, com planos de expansão para 30 mil hectares, visando alcançar 2 milhões de toneladas de cana esmagada. “Temos o potencial para isso. Contamos com áreas de nossos parceiros e estamos planejando novos investimentos na parte industrial para viabilizar esse crescimento”, explicou Rogério.

Colaboradores, prestadores de serviços, proprietários rurais, prestigiaram o ato de encerramento da safra (Gabi Almeida (Cultura FM)

Entressafra mais curta devido às queimadas de 2024

O período de entressafra, que normalmente dura cerca de 90 dias, será mais curto nesta temporada devido ao impacto das queimadas de 2024. As chamas consumiram mais de 120 mil toneladas de cana, além de máquinas da usina. No entanto, felizmente não houve vítimas. “As queimadas prejudicaram a produção, mas estamos focados em recuperar o tempo perdido e nos preparando para a próxima safra”, ressaltou Rogério.