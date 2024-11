Beneficiários do BPC precisam atualizar cadastro para evitar suspensão do benefício

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em Aparecida do Taboado precisam ficar atentos, a atualização cadastral anual é obrigatória para garantir a continuidade do pagamento. A informação foi divulgada pela diretora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Lucimeire Brandão.

Segundo ela, é fundamental que os beneficiários compareçam ao CRAS para a atualização anual de cadastro, sob risco de terem o pagamento suspenso.

O BPC é um benefício não vitalício, garantido a pessoas idosas, com 65 anos ou mais, e a pessoas com deficiência de qualquer idade que apresentem impedimentos de longo prazo, sejam eles físicos, mentais, intelectuais ou de outra natureza. O pagamento mensal equivale a um salário mínimo.

Lucimeire destacou que a atualização deve ocorrer a cada ano, mesmo que o prazo máximo seja de dois anos. “Os beneficiários precisam atualizar o cadastro anualmente. Orientamos que façam isso no mês do aniversário, assim fica mais fácil de lembrar. Não podem deixar completar dois anos sem atualizar”, explicou a diretora.

O CRAS de Aparecida do Taboado fica na Rua Pedro José de Queiroz, nº 4314, no Jardim Paraíso. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h50 às 11h50 e das 13h30 às 14h30. Beneficiários que ainda não fizeram a atualização devem se dirigir ao local o quanto antes para evitar a interrupção do benefício.