Copa AVA de Futebol 2025 terá início no dia 8 de fevereiro

A primeira competição do futebol amador em Aparecida do Taboado terá início no dia 8 de fevereiro. A Associação de Veteranos Aparecidense (AVA) realizará a Copa AVA de Futebol 2025, que contará com a participação de 8 equipes da cidade e região. A premiação total será de aproximadamente R$ 5,8 mil para os finalistas, com jogos programados para os sábados e domingos à tarde.



O vereador Edson Pinduca, presidente da entidade esportiva, destacou que a entrada será gratuita e que o campeonato promete um elevado nível técnico, uma vez que algumas equipes investiram na inscrição de atletas renomados, incluindo jogadores que já atuaram no futebol profissional.



Composição dos Grupos



As 8 equipes estão divididas em dois grupos, com os dois melhores de cada um se classificando para a semifinal. No Grupo A, estão: Atlético Aparecidense, Portuguesa F. C., AVA/IT2W Informática e Tecnologia, e Beat Stylle de Santa Fé do Sul (SP). O Grupo B é composto por: Paranaíba/Lab Cell, CRB Alagoano, Sport Pernambucano, e AVA/Facnet.



Primeira Rodada



A rodada inaugural do campeonato está marcada para o dia 8 (sábado), com início às 16h15. No primeiro jogo, o Beat Stylle de Santa Fé do Sul enfrentará o Atlético Aparecidense, seguido pelo confronto entre Paranaíba/Lab Cell e AVA/Facnet. No dia 9 (domingo), mais dois jogos estão programados para começar às 16h15, com os confrontos entre CRB Alagoano e Sport Pernambucano, e Portuguesa F. C. contra AVA/IT2W Informática e Tecnologia.



O presidente da AVA, Edson Pinduca, fez um convite especial ao público: “Em nome do clube AVA, convido a população para prestigiar a abertura do campeonato e as rodadas seguintes. Serão todos bem-vindos, vamos apoiar as equipes”, declarou Pinduca.