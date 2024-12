Programa ‘RCN Notícias’ comemora 19 anos e chega a cinco mil edições

O programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM 105,5 de Aparecida do Taboado, completou a edição de número 5.000, em 17 de dezembro, e comemora um marco importante na região. A emissora de rádio integra o Grupo RCN e há 19 anos transmite aos ouvintes informação com responsabilidade e credibilidade. “Estamos comemorando cinco mil edições de uma história marcada pela dedicação ao jornalismo de qualidade, sempre priorizando a verdade, a ética e o compromisso com o ouvinte”, destacou o radialista Nestor Júnior, que é o apresentador do RCN Notícias. O programa vai ao ar das 11h às 12h, de segunda a sexta-feira.

Ele pontua que, com a chegada da tecnologia, o avanço das mídias digitais e das redes sociais, o RCN Notícias mostrou força ao realizar lives, transmitindo as edições diárias pelo Youtube e Facebook. “Já ajudamos a realizar cirurgias, construir e reformar casas, comprar medicamentos, cadeiras de rodas, arrecadar alimentos, além de inúmeras outras ações que beneficiaram a nossa comunidade. São histórias que relembramos com muito carinho e que demostram que o nosso jornal tem todos os dias a chance de transformar a vida de muita gente”, frisou

Para o diretor geral do Grupo RCN, Rosário Congro Neto, o resultado positivo está atrelado à competência e a capacidade em fazer uma boa emissora de rádio. “Uma coisa que eu tenho como muito satisfatória é a participação e o gerenciamento do Nestor, na direção e condução da Rádio Cultura 105,5 FM de Aparecida Taboado. Somos líderes de audiência por conta da capacidade de competência em fazer uma boa emissora de rádio, uma boa programação e, sobretudo, um programa como é o RCN Notícias de Aparecida do Taboado. Eu fico muito feliz em saber que nós estamos comemorando cinco mil edições. É uma marca fantástica. Dezenove anos não são 19 dias, é uma vida”, destacou.