Despedida do APT Folia 2025 foi em clima de alegria

A última noite do APT Folia 2025, realizada ontem (03/03) no Recinto da Festa do Peão em Aparecida do Taboado, foi marcada por muita diversão e alegria.

O evento, que atraiu foliões durante três dias de festa, contou com grandes atrações e uma infraestrutura de alto nível, oferecendo aos participantes uma experiência única.

Autoridades comoraram o sucesso do APT Folia 2025 junto com os foliões (Foto: DICOM/Prefeitura)

Além das apresentações do Grupo Abre Alas Taboado e do DJ Samuka, que estiveram presentes em todas as noites do carnaval, a festa na segunda-feira teve a participação especial da sensação da música sertaneja, a banda Us Agroboy, que levou o público ao delírio.

Us Agroboy levantaram o público no APT Folia 2025 (Foto: DICOM/Prefeitura)

Conhecidos por sua irreverência e talento, os artistas encantaram o público com um show cheio de energia e criatividade, proporcionando uma noite inesquecível para os apaixonados pelo gênero.

DJ Zinegaly encerrou o APT Folia 2025 (Foto: DICOM/Prefeitura)

Para encerrar o evento com chave de ouro, os DJs Junin Diferente e Zinegaly assumiram as pick-ups e fizeram a galera dançar até o amanhecer, embalando os foliões com grandes sucessos do som eletrônico.

As apresentações foram um verdadeiro espetáculo que aqueceram o público e garantiram uma despedida eletrizante do APT Folia.

A prefeitura, com o apoio das equipes de segurança, montou uma estrutura impecável para a festa, com praça de alimentação, tendas e uma bela decoração que garantiram o conforto e a segurança de todos os presentes.

A festa se estendeu até por volta das 5h da manhã de terça-feira (04/03), marcando o encerramento de mais um Carnaval memorável na cidade.