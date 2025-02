Grupo Antitabagismo oferece tratamento especializado para o fumante deixar o vício

Fumantes que desejam superar o vício do cigarro têm à disposição um importante serviço oferecido pela Prefeitura de Aparecida do Taboado, por meio do Grupo Antitabagismo, mantido pelo Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

Os encontros do Grupo Antitabagismo acontecem às terças-feiras, nas dependências do SADT, localizado ao lado do “Postão”.

Durante as sessões, os participantes recebem o apoio de uma equipe de profissionais especializados, como o psicólogo clínico Thiago Kebleris.

Psicólogo Thiago Kleberis (Foto: Samuel Ferreira/Cultura FM)

O acompanhamento psicológico e terapêutico inclui o uso de adesivos transdérmicos, uma ferramenta eficaz no combate ao vício. Esses adesivos liberam nicotina de forma gradual, ajudando a controlar a vontade de fumar e a reduzir os sintomas de abstinência ao longo do dia.

O psicólogo Thiago Kebleris destaca que todos os participantes que comparecem regularmente aos encontros e seguem o tratamento até o fim conseguem superar o vício com sucesso.

Ele enfatiza a importância do comprometimento e do suporte contínuo para alcançar o objetivo de deixar o cigarro para trás.

Cardiologista participou da entrevista sobre o Grupo Antitabagismo (Foto: Reprodução)

Além do apoio psicológico, o médico cardiologista do município, Dr. José Aparecido de Lima, alerta sobre os riscos graves à saúde causados pelo tabagismo.

Segundo o médico, tanto o cigarro convencional quanto os cigarros eletrônicos (ENDS, e-cigarros, vapes, entre outros) são responsáveis por sequelas irreversíveis e aumentam significativamente o risco de morte precoce.

Dr. José Aparecido destaca que o fumo está relacionado a uma série de doenças cardiovasculares e respiratórias, como hipertensão, infarto, angina, derrame, bronquite crônica e enfisema pulmonar.

Além disso, especialistas apontam que o tabagismo é um fator de risco para aproximadamente 50 tipos diferentes de câncer, incluindo: leucemia mielóide aguda, câncer de bexiga, pâncreas, fígado, colo do útero, esôfago, rim, ureter, laringe, cavidade oral, faringe, estômago, cólon, reto, traqueia, brônquios e pulmão.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o tabagismo é uma das principais causas evitáveis de câncer no Brasil e no mundo.

Deixar o vício do cigarro é um desafio, mas com o suporte oferecido pelo Grupo Antitabagismo e a determinação dos participantes, muitos têm conseguido transformar suas vidas e preservar sua saúde.

O tratamento contínuo e a orientação profissional são essenciais para quem busca uma vida livre do tabagismo.

Assista a reportagem do RCN Notícias da Rádio Cultura FM: