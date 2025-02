Mais de 400 vagas de emprego em diversas áreas estão sendo ofertadas no município

Aparecida do Taboado continua a se destacar pela oferta de oportunidades de emprego para seus moradores, abrangendo uma variedade de funções nos setores industrial, comercial, de serviços e agronegócio. Somente nesta semana, a Casa do Trabalhador está anunciando mais de 400 vagas em 50 diferentes funções, atendendo aos requisitos específicos de cada contratante.

A função de auxiliar de linha de produção se destaca, com 7 empresas oferecendo um total de 216 vagas. Além disso, as oportunidades atendem a diferentes níveis de escolaridade, desde trabalhadores alfabetizados até profissionais com formação de nível superior, ampliando as possibilidades para todos os públicos.

O preenchimento dessas vagas não só contribuirá para a expansão das estratégias de produção das empresas locais, como também incentivará o crescimento da população economicamente ativa em Aparecida do Taboado, beneficiando a economia do município.

Vagas através da Casa do Trabalhador

Abastecedor de Linha de Produção

Ajudante de Reflorestamento

Alimentador de Linha de Produção

Almoxarife

Analista de Laboratório Químico

Analista de Planejamento e Orçamento

Auxiliar de Linha de Produção

Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica

Auxiliar de Tráfego

Auxiliar Técnico de Instalações Eletromecânicas

Borracheiro

Comprador

Desossador

Eletricista Instalador de Alta e Baixa Tensão

Mecânico Lubrificador de Manutenção Industrial

Motorista de Automóveis

Motorista de Caminhão

Motorista Entregador

Operador de Balança

Operador de Colheitadeira

Operador de Empilhadeira

Operador de Guindaste Móvel

Operador de Máquinas Fixas

Operador de Trator Florestal

Pintor de Obras

Serralheiro

Técnico Agrícola

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico Instrumentista

Torneiro Mecânico

Trabalhador nos Sistemas de Irrigação por Superfície e Drenagem

Trabalhador Rural

Tratorista Agrícola Vendedor de Comércio Varejista.