Micro-ônibus escolar com 18 alunos sai da estrada e colide com barranco

Um micro-ônibus que transportava 18 alunos da zona rural para escolas na área urbana de Aparecida do Taboado saiu da pista e colidiu com um barranco na manhã desta quinta-feira (08/05), por volta das 6h, na Rodovia MS-316, popularmente conhecida como “estrada da Lagoinha”.

Além dos estudantes, o veículo levava um motorista e um monitor. A via não é pavimentada. O incidente gerou apreensão entre pais de alunos, os quais residem em propriedades rurais da região.

A secretária municipal de Educação, Ana Rita Paião, informou que, ao ser comunicada do acidente, providenciou imediatamente o envio de outro ônibus para buscar os alunos e servidores.

Uma equipe também foi mobilizada para rebocar o micro-ônibus até a cidade, onde passará por reparos.

Todos os ocupantes foram levados ao Pronto-Socorro da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat) – nenhum com ferimentos graves – onde receberam atendimento.

De acordo com o diretor-geral da Fesat, Robson Souto, uma estrutura especial foi montada para acolher os envolvidos. Os estudantes foram alimentados com café da manhã e almoço oferecidos pela repartição.

O motorista do veículo será ouvido para esclarecer as circunstâncias do acidente. As hipóteses levantadas até o momento incluem possível falha mecânica, pneu furado ou até mesmo sonolência ao volante.

Alguns alunos permaneceram em observação médica, mas todos estão conscientes, orientados e passam bem.

