Multidão celebrou a centenária Festa de São Sebastião

O Centro Comunitário do Córrego do Ouro, em Aparecida do Taboado, recebeu mais de três mil pessoas, a maioria devotos, para a Festa de São Sebastião.

O evento, tradicional na região, existe há mais de 100 anos e sempre atrai um grande número de pessoas, entre moradores do município e visitantes de diversas cidades de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e São Paulo.

Devotos de São Sebastião participaram da celebração (Foto: Gabi Almeida/Cultura FM)

Mais de duas toneladas de alimentos, com um cardápio variado, foram preparadas para o almoço e o jantar, além de quase 100 quilos de doces. Carne de porco, gado e frango foram preparados em grande quantidade, acompanhados de arroz, macarrão, verduras e legumes – tudo servido gratuitamente ao público.

Cardápio variado e farto, preparado por voluntários da região (Foto: Gabi Almeida/Cultura FM)

A celebração da missa, a chegada das bandeiras, a fogueira, a fixação do mastro com a bandeira do santo e o tradicional baile-forró, atrações que não podem faltar, foram mantidos neste ano.