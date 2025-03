Profissionais da saúde recebem Moção de Congratulações por êxito em parto de alta complexidade

Uma Moção de Congratulações, de autoria do vereador Jucleber Bim (PL), foi entregue na manhã da segunda-feira (17/03), durante sessão ordinária da Câmara de Aparecida do Taboado, para 8 profissionais que atuam no Hospital da Fundação Estatal de Saúde (Fesat).

Receberam a menção honrosa: Maria Thereza Sonego Cirne Piva (médica ginecologista e obstetra), Veruska Gomes Souto (médica pediatra), Cinthia de Fátima Lopes de Aquino e Mauro Morelli Neris de Queiroz Bernardes (médicos plantonistas), Cyntia Aparecida da Silva e Luriely Rosa Batista Jaques (enfermeiras), Daniela da Câmara Nogueira e Ana Paula dos Santos (técnicas de enfermagem).

Estes profissionais atuaram com êxito em um parto de extrema complexidade, no dia 16 de dezembro do ano passado.

Na ocasião, foi aplicada a técnica pela Dra. Maria Thereza, adquirida através do curso ALSO (Suporte Avançado de Vida em Obstetrícia), que consiste em manobras específicas para partos de alta complexidade. Ela recebeu o auxílio dos profissionais mencionados, proporcionando à mãe e sua filha saírem do procedimento delicado com vida e saudáveis.

Em sua justificativa para apresentar a Moção de Congratulações, o vereador Jucleber Bim destacou que “o dia 16 de dezembro de 2024 ficará marcado aos profissionais da saúde que graças ao empenho, à competência e ao espírito colaborativo de cada membro da equipe, foi possível assegurar o melhor desfecho para a mãe e o recém-nascido, mesmo diante dos desafios inerentes à situação”.

Em nome da equipe homenageada, a Dra. Maria Thereza usou a tribuna para expressar sua gratidão ao vereador autor da proposta e à Câmara Municipal, destacando o carinho e a dedicação dos profissionais de saúde pela sua profissão e o impacto positivo que têm na melhoria da saúde pública no município.

Além do vereador proponente, também se manifestaram em apoio e reconhecimento aos homenageados o presidente da Câmara, Ber Galter (PSDB), e a 1ª secretária, Dra. Amanda Tolentino (PP), que parabenizaram a atuação exemplar da equipe e sua contribuição essencial à comunidade.