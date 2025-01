Secretária de Administração orienta sobre inscrições para processo seletivo

Mais de 500 pessoas se inscreveram até a terça-feira (21/01) para o processo seletivo para algumas funções na Prefeitura de Aparecida do Taboado. O prazo se encerra na sexta-feira (26).

Fernanda Ziviane, secretária Municipal de Administração, foi entrevistada no RCN Notícias da Rádio Cultura FM, onde prestou esclarecimentos e orientou a população quanto ao procedimento correto de confirmar a inscrição.

Fernanda alertou que os dados devem ser corretamente preenchidos, assim como a entrega de todos documentos solicitados. “O primeiro passo é pegar o edital, saber quais são os documentos que são obrigatórios e quais são os documentos que são facultativos que podem me fazer pontuar mais, porque essa informação está lá no edital também, feito isso, com todos os documentos em mão, em formato PDF, isso é um detalhe importante, abrir o site da Prefeitura, o banner do processo seletivo está na página principal, abrir e preencher a ficha de inscrição, anexar todos os documentos, e só depois finalizar”.

Em relação às funções mais concorridas e aquelas com menos inscritos, Fernanda manifestou a preocupação com a pequena procura até o momento, das inscrições para algumas áreas que requerem muitos servidores: “Estou muito preocupada com a demanda dos cargos de tratorista, operador de máquinas, trabalhador braçal, porque é o que a gente está tendo uma procura menor, que eu preciso de uma quantidade maior”, disse.

Cargos Disponíveis:

Agente Administrativo

Assistente Social

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Auxiliar de Mecânica

Cozinheiro(a)

Cuidador(a)

Fiscal de Obras e Postura

Médico(a) Veterinário(a)

Monitor(a) de Transporte Escolar

Motorista da Educação

Motorista Geral

Nutricionista (Educação)

Operador(a) de Máquina

Professor(a) PEB I

Psicólogo(a)

Trabalhador(a) Braçal

Tratorista

Zelador(a).

Como participar – Os interessados devem se atentar ao edital completo https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/arquivos/edital_processo_seletivo_simplificado_001-2025_16073633.pdf para mais informações sobre documentos, prazos, inscrição e detalhes sobre o Processo Seletivo.

Acesse o site oficial da Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado http://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br para mais informações e fiquem atentos a todos os detalhes do Processo Seletivo.

Para preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO, abra o seguinte link:

https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/servicos/1066/processo-seletivo-012025/.Assista à entrevista com a secretária Fernanda Ziviane: