Servidores reelegem Gilsinho para a presidência do Sindicato

A eleição para a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aparecida do Taboado foi realizada na última quarta-feira (7), na Câmara Municipal. Com chapa única inscrita, o atual presidente e vereador Gilsinho do Binega foi reconduzido ao cargo para um terceiro mandato, que se estenderá pelos próximos quatro anos.

Dos 655 servidores aptos ao voto, 312 compareceram às urnas. A chapa encabeçada por Gilsinho obteve 292 votos favoráveis, enquanto 17 foram contrários e 3 nulos.

Gilsinho, que é vereador, terá o terceiro mandato no Sindicato dos Servidores em Aparecida do Taboado (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

Emocionado com o resultado, Gilsinho destacou o desafio de conquistar uma nova reeleição e agradeceu à categoria pela confiança. “É muito gratificante. Agradeço demais a confiança dos servidores. Eleição nunca é fácil, então ser reeleito pela segunda vez é ainda mais desafiador. Estou emocionado com essa aprovação, que mostra que o nosso trabalho está no caminho certo”, afirmou.

O presidente reeleito reforçou o compromisso com a valorização do funcionalismo público e garantiu a continuidade das lutas em defesa dos direitos da categoria.