Taboado Futsal está na semifinal de campeonato interestadual

A equipe do Taboado Futsal entra em quadra nesta terça-feira (07/05), em Iturama (MG), em busca de uma vaga na grande final da 8ª Copa Revista Club do Esporte de Futsal Interestadual. O desafio será contra um time da casa, que contará com o apoio da torcida local.

A competição reúne equipes altamente qualificadas dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, consolidando-se como um dos torneios mais disputados da modalidade na região.

O Taboado Futsal chega à semifinal com uma campanha marcada por equilíbrio: uma vitória, dois empates e uma derrota.

Na última partida válida pelas quartas-de-final, realizada na segunda-feira (05), a equipe garantiu a classificação ao vencer o Ouromix nos pênaltis por 4 a 2, após empate por 4 a 4 no tempo regulamentar.

“É uma competição muito equilibrada, com equipes fortes em todas as fases. Com muita garra e determinação, conseguimos chegar à semifinal. Agora, seguimos confiantes em conquistar a vitória que nos levará à final”, afirmou o técnico Marquinhos Sartori, ex-jogador do próprio Taboado Futsal.