Vereadores apresentam 10 indicações e projeto de lei por melhorias na cidade

Na sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Aparecida do Taboado na segunda-feira (17/03), os vereadores apresentaram 10 indicações e um projeto de lei, que foi votado e aprovado por unanimidade.

As propostas têm como objetivo promover melhorias em diversos setores da cidade, atendendo às demandas e necessidades da população local.

Agora, a Câmara encaminhará as indicações ao Poder Executivo para que as medidas sejam avaliadas e, caso aprovadas, executadas.

Além disso, o projeto de lei aprovado será submetido à apreciação do Executivo, que tomará as devidas providências para sua implementação.

A sessão destacou o compromisso dos vereadores com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da comunidade.

Indicações

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Paraíba, no bairro Chácara Boa Vista; recapeamento da Rua Congonhas, no bairro Jardim Aeroporto I.

Vereador Matheus Costa (PP): construção de uma pista de caminhada na Avenida Geraldo Rodrigues de Almeida, no bairro Jardim Primavera.

Vereadora Cláudia Padim (PL): construção de lombadas, devidamente sinalizadas, na Avenida Toshitune Yura, no bairro Santa Maria; implementação do Programa de Auxílio-alimentação aos conselheiros tutelares.

Vereador Pinduca (PP): isenção do alvará de licença para clubes e associações recreativas da cidade.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): sinalização nas proximidades do Centro Municipal de Educação Infantil “Adalberton Rodrigues de Almeida”, no bairro Jardim Morumbi.

Vereadores Gilsinho do Binega (PRD), Pinduca e Matheus Costa: revitalização e iluminação adequada na Praça Municipal “João Vieira Barbosa”, defronte o Terminal Rodoviário.

Vereadores Ber Galter (PSDB), Cláudia Padim, Pinduca e Patrícia da Saúde: instalação de sistema de segurança com câmeras, bem como o cercamento total do Terminal Rodoviário “Antônio Vicente de Queiroz”.

Projeto de Lei

Foi aprovado o Projeto de Lei de autoria do vereador Jucleber Bim (PL), que dispõe sobre a substituição dos sinais sonoros por sinais musicais adequados aos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos estabelecimentos de ensino público e privado existentes no município.