De Fernando Henrique a Datena: a decadência do PSDB

O PSDB está morto. E não foi um colapso repentino, mas um declínio anunciado, um processo lento de esvaziamento que começou no auge do poder e terminou na irrelevância. De Fernando Henrique Cardoso a José Luiz Datena, o partido passou por uma trajetória impressionante: de protagonista absoluto da política brasileira a um espectro sem identidade. O tucano, outro símbolo da modernidade e da estabilidade econômica, simplesmente perdeu o rumo, ficou para trás e agora vê seu próprio fim sem ter forças para reagir.

A história do PSDB é, inicialmente, uma história de sucesso. Fundado em 1988 como uma dissidência do PMDB, o partido rapidamente se consolidou como uma força reformista, se colocando como alternativa ao fisiologismo da época. Mas o grande ponto de virada aconteceu em 1994, com o Plano Real. Como ministro da Fazenda de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso foi o grande nome do plano que estabilizou a economia e pavimentou sua eleição para a Presidência da República.

Naquele mesmo ano, Mário Covas venceu a disputa pelo governo de São Paulo, garantindo ao PSDB o controle dos dois maiores orçamentos do país. Os tucanos não estavam no topo. E, com a reeleição de FHC e Covas em 1998, consolidaram sua hegemonia. O partido comandava o Brasil e sua maior economia regional, sempre se posicionando como o contraponto ao PT de Lula.

A primeira grande fissura ocorreu quando o PSDB se acomodou. Enquanto Lula construiu um PT que soube se renovar e trazer novas lideranças, o PSDB ficou refém de uma dança de cadeiras entre os mesmos nomes.

José Serra, Geraldo Alckmin e Aécio Neves foram os principais candidatos tucanos nas eleições presidenciais de 2002, 2006, 2010 e 2014. Cada um deles teve seu momento de protagonismo, mas nenhum conseguiu romper com a narrativa de que o partido representava sempre a mesma coisa. Enquanto isso, a polarização entre PSDB e PT manteve os tucanos relevantes, mas não os tornou mais fortes.

A derrota de Alckmin em 2018 foi humilhante. Com apenas 4,76% dos votos, o ex-governador de São Paulo viu sua candidatura ser engolida pela ascensão de Jair Bolsonaro. O Brasil havia mudado, e o PSDB não percebeu.

Em 2016, João Doria tentou trazer um novo fôlego ao partido ao vencer a eleição para a prefeitura de São Paulo no primeiro turno. Dois anos depois, derrotou Márcio França e assumiu o governo do estado. Parecia que o PSDB poderia se reinventar, mas as disputas internas foram mais fortes do que qualquer tentativa de modernização.