Roberta Miranda provoca Jão após pausa na carreira: "Novinhos não aguentam o tranco!"

A cantora Roberta Miranda, aos 68 anos, movimentou as redes sociais ao comentar a decisão do cantor Jão, de 30 anos, de dar uma pausa em sua carreira. Em seu perfil no Instagram, a artista não poupou críticas à nova geração de músicos, apontando uma suposta falta de resistência para encarar as demandas do mundo artístico.

“Esses novinhos não estão aguentando o tranco! É a geração bolha de sabão… apertou, explode! Dá tristeza ver tanta gente jovem querendo fugir dos palcos tão cedo”, escreveu.

A declaração gerou controvérsias e dividiu opiniões. Enquanto muitos concordaram com a crítica, os fãs de Jão ressaltaram a importância de priorizar a saúde mental em uma indústria exigente.

Além de expressar sua opinião sobre os artistas da atualidade, Roberta Miranda relembrou os desafios que enfrentou no início de sua carreira. A cantora destacou que, em sua época, os recursos eram escassos, e os artistas precisavam se apoiar quase exclusivamente no talento e na determinação.