Família vê patrimônio de José Rico virar ruína

O castelo de José Rico, um dos maiores sonhos do cantor sertanejo, enfrenta uma fase delicada desde o falecimento do artista em 2015, devido a complicações de saúde. Situado em Limeira (SP) e avaliado em R$ 15,1 milhões, o imóvel está em meio a uma disputa judicial, com leilões frustrados destinados a cobrir dívidas trabalhistas.

Apesar das dificuldades, a família do cantor anunciou planos de transformar o castelo em um museu dedicado à carreira da dupla Milionário & José Rico, além de um hotel temático. A iniciativa busca dar um novo propósito ao grandioso projeto, que já despertou tanto fascínio quanto controvérsias.

Idealizado por José Rico ao longo de 24 anos, o castelo foi concebido para abrigar seus sonhos e empreendimentos futuros, como um estúdio, hotel e até uma gravadora. Com 48 mil m² de área e mais de 100 quartos, o local também era pensado como um refúgio familiar.