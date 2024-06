Chrystian, da dupla sertaneja com Ralf morre aos 67 anos

Um dos maiores nomes da música sertaneja faleceu na noite de ontem. Chrystian, de 67 anos, que fez dupla com Ralf, chegou a ser levado às pressas de helicóptero para o hospital Samaritano, em São Paulo após passar mal em casa.

O músico ficou internado em virtude de diagnóstico exigir "repouso imediato e tratamento especializado". Por meio de nota oficial, a família disse que o artista dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja e agradeceu o apoio recebido por fãs, amigos e colegas de profissão. A causa da morte não foi divulgada.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo. Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos", iniciou.

"Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores", destacou.