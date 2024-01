Cidade do Ceará contrata shows de Gusttavo Lima e Ivete Sangalo por R$ 2,5 milhões

Uma pequena cidade no Ceará, enfrenta uma grande polêmica por conta de um valor gasto na contratação de dois shows para o carnaval deste ano. A prefeitura de Aracati, uma cidade de 75 mil habitantes no Ceará, teria contratado os shows de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima, pelo singelo valor de R$ 2,5 milhões.

O valor gasto gerou um grande debate sobre a alocação de recursos públicos em uma cidade de pequeno porte. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Gusttavo Lima se envolve em controvérsias relacionadas a shows em cidades pequenas. A questão dos shows financiados com verbas públicas também foi levantada em 2022, após comentários polêmicos de Zé Neto contra a Lei Rouanet. O Ministério Público questionou as prefeituras de 29 cidades em seis estados sobre a contratação de shows sertanejos com dinheiro público.